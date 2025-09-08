クォートセクション
通貨 / MO
MO: Altria Group Inc

63.94 USD 1.56 (2.38%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MOの今日の為替レートは、-2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり63.94の安値と64.88の高値で取引されました。

Altria Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
63.94 64.88
1年のレンジ
48.86 68.58
以前の終値
65.50
始値
64.64
買値
63.94
買値
64.24
安値
63.94
高値
64.88
出来高
15.042 K
1日の変化
-2.38%
1ヶ月の変化
-5.18%
6ヶ月の変化
6.71%
1年の変化
25.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K