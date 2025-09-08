KurseKategorien
MO: Altria Group Inc

63.94 USD 1.56 (2.38%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MO hat sich für heute um -2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.94 bis zu einem Hoch von 64.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Altria Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.94 64.88
Jahresspanne
48.86 68.58
Vorheriger Schlusskurs
65.50
Eröffnung
64.64
Bid
63.94
Ask
64.24
Tief
63.94
Hoch
64.88
Volumen
15.042 K
Tagesänderung
-2.38%
Monatsänderung
-5.18%
6-Monatsänderung
6.71%
Jahresänderung
25.23%
