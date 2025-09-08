Währungen / MO
MO: Altria Group Inc
63.94 USD 1.56 (2.38%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MO hat sich für heute um -2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.94 bis zu einem Hoch von 64.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Altria Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MO News
Tagesspanne
63.94 64.88
Jahresspanne
48.86 68.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.50
- Eröffnung
- 64.64
- Bid
- 63.94
- Ask
- 64.24
- Tief
- 63.94
- Hoch
- 64.88
- Volumen
- 15.042 K
- Tagesänderung
- -2.38%
- Monatsänderung
- -5.18%
- 6-Monatsänderung
- 6.71%
- Jahresänderung
- 25.23%
