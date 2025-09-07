Moedas / MO
MO: Altria Group Inc
65.50 USD 0.68 (1.05%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MO para hoje mudou para 1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.93 e o mais alto foi 65.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Altria Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MO Notícias
Faixa diária
64.93 65.59
Faixa anual
48.86 68.58
- Fechamento anterior
- 64.82
- Open
- 65.17
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- Low
- 64.93
- High
- 65.59
- Volume
- 12.270 K
- Mudança diária
- 1.05%
- Mudança mensal
- -2.86%
- Mudança de 6 meses
- 9.31%
- Mudança anual
- 28.28%
