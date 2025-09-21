FiyatlarBölümler
Dövizler / MHLA
Geri dön - Hisse senetleri

MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046

15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MHLA fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 15.0648 aralığında işlem gördü.

Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
15.0000 15.0648
Yıllık aralık
12.2500 17.8000
Önceki kapanış
15.0200
Açılış
15.0000
Satış
15.0000
Alış
15.0030
Düşük
15.0000
Yüksek
15.0648
Hacim
57
Günlük değişim
-0.13%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
10.86%
Yıllık değişim
-8.37%
21 Eylül, Pazar