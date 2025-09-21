Dövizler / MHLA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046
15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MHLA fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 15.0648 aralığında işlem gördü.
Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
15.0000 15.0648
Yıllık aralık
12.2500 17.8000
- Önceki kapanış
- 15.0200
- Açılış
- 15.0000
- Satış
- 15.0000
- Alış
- 15.0030
- Düşük
- 15.0000
- Yüksek
- 15.0648
- Hacim
- 57
- Günlük değişim
- -0.13%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 10.86%
- Yıllık değişim
- -8.37%
21 Eylül, Pazar