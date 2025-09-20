Devises / MHLA
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046
15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MHLA a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.0000 et à un maximum de 15.0648.
Suivez la dynamique Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
15.0000 15.0648
Range Annuel
12.2500 17.8000
- Clôture Précédente
- 15.0200
- Ouverture
- 15.0000
- Bid
- 15.0000
- Ask
- 15.0030
- Plus Bas
- 15.0000
- Plus Haut
- 15.0648
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 10.86%
- Changement Annuel
- -8.37%
20 septembre, samedi