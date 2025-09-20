CotationsSections
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046

15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MHLA a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.0000 et à un maximum de 15.0648.

Suivez la dynamique Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
15.0000 15.0648
Range Annuel
12.2500 17.8000
Clôture Précédente
15.0200
Ouverture
15.0000
Bid
15.0000
Ask
15.0030
Plus Bas
15.0000
Plus Haut
15.0648
Volume
57
Changement quotidien
-0.13%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
10.86%
Changement Annuel
-8.37%
20 septembre, samedi