Valute / MHLA
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046
15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MHLA ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.0000 e ad un massimo di 15.0648.
Segui le dinamiche di Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.0000 15.0648
Intervallo Annuale
12.2500 17.8000
- Chiusura Precedente
- 15.0200
- Apertura
- 15.0000
- Bid
- 15.0000
- Ask
- 15.0030
- Minimo
- 15.0000
- Massimo
- 15.0648
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 10.86%
- Variazione Annuale
- -8.37%
20 settembre, sabato