QuotazioniSezioni
Valute / MHLA
Tornare a Azioni

MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046

15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MHLA ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.0000 e ad un massimo di 15.0648.

Segui le dinamiche di Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
15.0000 15.0648
Intervallo Annuale
12.2500 17.8000
Chiusura Precedente
15.0200
Apertura
15.0000
Bid
15.0000
Ask
15.0030
Minimo
15.0000
Massimo
15.0648
Volume
57
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
10.86%
Variazione Annuale
-8.37%
20 settembre, sabato