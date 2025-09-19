KurseKategorien
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046

15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MHLA hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.0000 bis zu einem Hoch von 15.0000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.0000 15.0000
Jahresspanne
12.2500 17.8000
Vorheriger Schlusskurs
15.0200
Eröffnung
15.0000
Bid
15.0000
Ask
15.0030
Tief
15.0000
Hoch
15.0000
Volumen
3
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
10.86%
Jahresänderung
-8.37%
