MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046
15.0000 USD 0.0200 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MHLA hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.0000 bis zu einem Hoch von 15.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.0000 15.0000
Jahresspanne
12.2500 17.8000
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.0200
- Eröffnung
- 15.0000
- Bid
- 15.0000
- Ask
- 15.0030
- Tief
- 15.0000
- Hoch
- 15.0000
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 10.86%
- Jahresänderung
- -8.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K