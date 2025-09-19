クォートセクション
通貨 / MHLA
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046

15.0200 USD 0.2550 (1.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MHLAの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり15.0200の安値と15.2802の高値で取引されました。

Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.0200 15.2802
1年のレンジ
12.2500 17.8000
以前の終値
15.2750
始値
15.2802
買値
15.0200
買値
15.0230
安値
15.0200
高値
15.2802
出来高
8
1日の変化
-1.67%
1ヶ月の変化
0.13%
6ヶ月の変化
11.01%
1年の変化
-8.25%
