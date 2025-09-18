Divisas / MHLA
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046
15.2750 USD 0.2750 (1.83%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MHLA de hoy ha cambiado un 1.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.0850, mientras que el máximo ha alcanzado 15.2750.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.0850 15.2750
Rango anual
12.2500 17.8000
- Cierres anteriores
- 15.0000
- Open
- 15.0850
- Bid
- 15.2750
- Ask
- 15.2780
- Low
- 15.0850
- High
- 15.2750
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 1.83%
- Cambio mensual
- 1.83%
- Cambio a 6 meses
- 12.90%
- Cambio anual
- -6.69%
