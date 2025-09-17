КотировкиРазделы
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046

15.0000 USD 0.1200 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MHLA за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.9900, а максимальная — 15.0200.

Следите за динамикой Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.9900 15.0200
Годовой диапазон
12.2500 17.8000
Предыдущее закрытие
15.1200
Open
14.9900
Bid
15.0000
Ask
15.0030
Low
14.9900
High
15.0200
Объем
13
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
10.86%
Годовое изменение
-8.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.