Валюты / MHLA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MHLA: Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046
15.0000 USD 0.1200 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MHLA за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.9900, а максимальная — 15.0200.
Следите за динамикой Maiden Holdings Ltd 6.625% Notes due 2046. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.9900 15.0200
Годовой диапазон
12.2500 17.8000
- Предыдущее закрытие
- 15.1200
- Open
- 14.9900
- Bid
- 15.0000
- Ask
- 15.0030
- Low
- 14.9900
- High
- 15.0200
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 10.86%
- Годовое изменение
- -8.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.