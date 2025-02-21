Dövizler / MFICL
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.32 USD 0.03 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MFICL fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.23 ve Yüksek fiyatı olarak 25.32 aralığında işlem gördü.
MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
25.23 25.32
Yıllık aralık
25.10 25.84
- Önceki kapanış
- 25.29
- Açılış
- 25.30
- Satış
- 25.32
- Alış
- 25.62
- Düşük
- 25.23
- Yüksek
- 25.32
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- -0.78%
- 6 aylık değişim
- -0.90%
- Yıllık değişim
- -0.90%
21 Eylül, Pazar