Währungen / MFICL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.29 USD 0.08 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFICL hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.21 bis zu einem Hoch von 25.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFICL News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 31: Close To 7% From MidCap Financial Investment's Baby Bond (MFICL)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 17: MidCap Financial Investment's Baby Bonds Are In Buy Territory Again
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- Yield Hunting Part 10: 8%-Plus YTM With MidCap Financial And Its Baby Bond (NASDAQ:MFIC)
Tagesspanne
25.21 25.34
Jahresspanne
25.10 25.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.37
- Eröffnung
- 25.34
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Tief
- 25.21
- Hoch
- 25.34
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -0.90%
- 6-Monatsänderung
- -1.02%
- Jahresänderung
- -1.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K