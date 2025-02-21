Moedas / MFICL
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.23 USD 0.14 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MFICL para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.21 e o mais alto foi 25.34.
Veja a dinâmica do par de moedas MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFICL Notícias
Faixa diária
25.21 25.34
Faixa anual
25.10 25.84
- Fechamento anterior
- 25.37
- Open
- 25.34
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Low
- 25.21
- High
- 25.34
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- -1.14%
- Mudança de 6 meses
- -1.25%
- Mudança anual
- -1.25%
