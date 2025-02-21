Valute / MFICL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.32 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MFICL ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.23 e ad un massimo di 25.32.
Segui le dinamiche di MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFICL News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 31: Close To 7% From MidCap Financial Investment's Baby Bond (MFICL)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 17: MidCap Financial Investment's Baby Bonds Are In Buy Territory Again
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- Yield Hunting Part 10: 8%-Plus YTM With MidCap Financial And Its Baby Bond (NASDAQ:MFIC)
Intervallo Giornaliero
25.23 25.32
Intervallo Annuale
25.10 25.84
- Chiusura Precedente
- 25.29
- Apertura
- 25.30
- Bid
- 25.32
- Ask
- 25.62
- Minimo
- 25.23
- Massimo
- 25.32
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- -0.78%
- Variazione Semestrale
- -0.90%
- Variazione Annuale
- -0.90%
20 settembre, sabato