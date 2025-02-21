货币 / MFICL
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.43 USD 0.15 (0.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MFICL汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点25.43和高点25.43进行交易。
关注MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MFICL新闻
日范围
25.43 25.43
年范围
25.10 25.84
- 前一天收盘价
- 25.28
- 开盘价
- 25.43
- 卖价
- 25.43
- 买价
- 25.73
- 最低价
- 25.43
- 最高价
- 25.43
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- -0.35%
- 6个月变化
- -0.47%
- 年变化
- -0.47%
