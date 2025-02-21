通貨 / MFICL
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.29 USD 0.08 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MFICLの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり25.21の安値と25.34の高値で取引されました。
MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.21 25.34
1年のレンジ
25.10 25.84
- 以前の終値
- 25.37
- 始値
- 25.34
- 買値
- 25.29
- 買値
- 25.59
- 安値
- 25.21
- 高値
- 25.34
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- -0.90%
- 6ヶ月の変化
- -1.02%
- 1年の変化
- -1.02%
