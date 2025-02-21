クォートセクション
通貨 / MFICL
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028

25.29 USD 0.08 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFICLの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり25.21の安値と25.34の高値で取引されました。

MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.21 25.34
1年のレンジ
25.10 25.84
以前の終値
25.37
始値
25.34
買値
25.29
買値
25.59
安値
25.21
高値
25.34
出来高
20
1日の変化
-0.32%
1ヶ月の変化
-0.90%
6ヶ月の変化
-1.02%
1年の変化
-1.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K