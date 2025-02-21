Divisas / MFICL
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.37 USD 0.09 (0.36%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MFICL de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.37, mientras que el máximo ha alcanzado 25.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.37 25.43
Rango anual
25.10 25.84
- Cierres anteriores
- 25.28
- Open
- 25.43
- Bid
- 25.37
- Ask
- 25.67
- Low
- 25.37
- High
- 25.43
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- -0.59%
- Cambio a 6 meses
- -0.70%
- Cambio anual
- -0.70%
