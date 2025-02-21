Валюты / MFICL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
25.28 USD 0.14 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFICL за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.28, а максимальная — 25.47.
Следите за динамикой MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MFICL
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 31: Close To 7% From MidCap Financial Investment's Baby Bond (MFICL)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Yield Hunting Part 17: MidCap Financial Investment's Baby Bonds Are In Buy Territory Again
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- Yield Hunting Part 10: 8%-Plus YTM With MidCap Financial And Its Baby Bond (NASDAQ:MFIC)
Дневной диапазон
25.28 25.47
Годовой диапазон
25.10 25.84
- Предыдущее закрытие
- 25.42
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Low
- 25.28
- High
- 25.47
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- -0.94%
- 6-месячное изменение
- -1.06%
- Годовое изменение
- -1.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.