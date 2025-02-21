КотировкиРазделы
MFICL: MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028

25.28 USD 0.14 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFICL за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.28, а максимальная — 25.47.

Следите за динамикой MidCap Financial Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.28 25.47
Годовой диапазон
25.10 25.84
Предыдущее закрытие
25.42
Open
25.46
Bid
25.28
Ask
25.58
Low
25.28
High
25.47
Объем
5
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
-0.94%
6-месячное изменение
-1.06%
Годовое изменение
-1.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.