Dövizler / MFAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029
25.20 USD 0.05 (0.20%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MFAN fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.14 ve Yüksek fiyatı olarak 25.23 aralığında işlem gördü.
MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFAN haberleri
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MFA)
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial: Selloff Creates New Income Opportunities With Over 9% Yields (NYSE:MFA)
Günlük aralık
25.14 25.23
Yıllık aralık
24.02 26.50
- Önceki kapanış
- 25.15
- Açılış
- 25.17
- Satış
- 25.20
- Alış
- 25.50
- Düşük
- 25.14
- Yüksek
- 25.23
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- 0.16%
- 6 aylık değişim
- 0.48%
- Yıllık değişim
- -1.37%
21 Eylül, Pazar