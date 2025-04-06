Valute / MFAN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029
25.20 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MFAN ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.14 e ad un massimo di 25.23.
Segui le dinamiche di MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFAN News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MFA)
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial: Selloff Creates New Income Opportunities With Over 9% Yields (NYSE:MFA)
Intervallo Giornaliero
25.14 25.23
Intervallo Annuale
24.02 26.50
- Chiusura Precedente
- 25.15
- Apertura
- 25.17
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Minimo
- 25.14
- Massimo
- 25.23
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- 0.48%
- Variazione Annuale
- -1.37%
20 settembre, sabato