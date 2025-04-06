通貨 / MFAN
MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029
25.15 USD 0.03 (0.12%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MFANの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.13の安値と25.21の高値で取引されました。
MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.13 25.21
1年のレンジ
24.02 26.50
- 以前の終値
- 25.18
- 始値
- 25.18
- 買値
- 25.15
- 買値
- 25.45
- 安値
- 25.13
- 高値
- 25.21
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.04%
- 6ヶ月の変化
- 0.28%
- 1年の変化
- -1.57%
