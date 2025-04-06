クォートセクション
通貨 / MFAN
MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029

25.15 USD 0.03 (0.12%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFANの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.13の安値と25.21の高値で取引されました。

MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.13 25.21
1年のレンジ
24.02 26.50
以前の終値
25.18
始値
25.18
買値
25.15
買値
25.45
安値
25.13
高値
25.21
出来高
69
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
-0.04%
6ヶ月の変化
0.28%
1年の変化
-1.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K