MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029
25.15 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFAN hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.13 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.13 25.21
Jahresspanne
24.02 26.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.18
- Eröffnung
- 25.18
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Tief
- 25.13
- Hoch
- 25.21
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- -0.04%
- 6-Monatsänderung
- 0.28%
- Jahresänderung
- -1.57%
