MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029

25.16 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFAN за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.21.

Следите за динамикой MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.16 25.21
Годовой диапазон
24.02 26.50
Предыдущее закрытие
25.20
Open
25.19
Bid
25.16
Ask
25.46
Low
25.16
High
25.21
Объем
18
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.32%
Годовое изменение
-1.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.