MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029
25.16 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFAN за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.21.
Следите за динамикой MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.16 25.21
Годовой диапазон
24.02 26.50
- Предыдущее закрытие
- 25.20
- Open
- 25.19
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 25.16
- High
- 25.21
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.32%
- Годовое изменение
- -1.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.