MFAN: MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029
25.18 USD 0.02 (0.08%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MFAN de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.15, mientras que el máximo ha alcanzado 25.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MFA Financial Inc 8.875% Senior Notes due 2029. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.15 25.19
Rango anual
24.02 26.50
- Cierres anteriores
- 25.16
- Open
- 25.17
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Low
- 25.15
- High
- 25.19
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 0.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.40%
- Cambio anual
- -1.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B