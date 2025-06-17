Dövizler / MCY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MCY: Mercury General Corporation
79.46 USD 0.12 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCY fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.56 ve Yüksek fiyatı olarak 79.50 aralığında işlem gördü.
Mercury General Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCY haberleri
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.32%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.68%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.31%
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Should Value Investors Buy Mercury General (MCY) Stock?
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.51%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.00%
- Why Is Mercury General (MCY) Up 9.8% Since Last Earnings Report?
- Should Value Investors Buy Mercury General (MCY) Stock?
- Mercury General (MCY) Is Up 4.77% in One Week: What You Should Know
- MCY Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: What's Next?
- 5 Best Stocks With Relative Price Strength to Buy Right Now
- Earnings Estimates Moving Higher for Mercury General (MCY): Time to Buy?
- Mercury to support Safeco customers as Liberty Mutual shifts strategy
- Are Investors Undervaluing Mercury General (MCY) Right Now?
- Mercury General: Signs Of Life, But Not A Buy (NYSE:MCY)
- Mercury General (MCY) Q2 EPS Jumps 145%
- Mercury General Q2 Earnings Beat on Strong Net Investment Income
- Mercury General earnings beat by $2.77, revenue topped estimates
- How to Survive a Summer Heat Wave: Protect Your Home, Car and Peace of Mind
- These Events Are Not Covered in a Standard Homeowners Insurance Policy, According to Mercury Insurance
- 5 Tips to Help Parents Talk to Teens About Safe Driving
- Mercury Insurance Wants Your Summer Road Trip to Be Safe, Not Stressful
Günlük aralık
78.56 79.50
Yıllık aralık
44.19 80.72
- Önceki kapanış
- 79.34
- Açılış
- 78.72
- Satış
- 79.46
- Alış
- 79.76
- Düşük
- 78.56
- Yüksek
- 79.50
- Hacim
- 288
- Günlük değişim
- 0.15%
- Aylık değişim
- 3.32%
- 6 aylık değişim
- 41.89%
- Yıllık değişim
- 26.63%
21 Eylül, Pazar