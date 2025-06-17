Währungen / MCY
MCY: Mercury General Corporation
79.34 USD 1.68 (2.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCY hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.21 bis zu einem Hoch von 79.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mercury General Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MCY News
Tagesspanne
77.21 79.40
Jahresspanne
44.19 80.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.66
- Eröffnung
- 77.21
- Bid
- 79.34
- Ask
- 79.64
- Tief
- 77.21
- Hoch
- 79.40
- Volumen
- 282
- Tagesänderung
- 2.16%
- Monatsänderung
- 3.16%
- 6-Monatsänderung
- 41.68%
- Jahresänderung
- 26.44%
