Валюты / MCY
MCY: Mercury General Corporation
77.60 USD 0.87 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCY за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.34, а максимальная — 78.14.
Следите за динамикой Mercury General Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
76.34 78.14
Годовой диапазон
44.19 80.72
- Предыдущее закрытие
- 78.47
- Open
- 78.14
- Bid
- 77.60
- Ask
- 77.90
- Low
- 76.34
- High
- 78.14
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 38.57%
- Годовое изменение
- 23.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.