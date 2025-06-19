КотировкиРазделы
Валюты / MCY
Назад в Рынок акций США

MCY: Mercury General Corporation

77.60 USD 0.87 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCY за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.34, а максимальная — 78.14.

Следите за динамикой Mercury General Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MCY

Дневной диапазон
76.34 78.14
Годовой диапазон
44.19 80.72
Предыдущее закрытие
78.47
Open
78.14
Bid
77.60
Ask
77.90
Low
76.34
High
78.14
Объем
275
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
38.57%
Годовое изменение
23.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.