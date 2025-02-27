Dövizler / LVTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.49 USD 0.02 (1.36%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LVTX fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.40 ve Yüksek fiyatı olarak 1.49 aralığında işlem gördü.
LAVA Therapeutics N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVTX haberleri
- Versant, LAVA Therapeutics (LVTX) hisselerini 2,5 milyon dolar değerinde sattı
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- Jefferies downgrades Lava Therapeutics stock to Hold on XOMA acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Analyst Downgrades LAVA Therapeutics, Sees Pipeline Overhang - LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
- This Constellation Brands Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Flywire (NASDAQ:FLYW), LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
Günlük aralık
1.40 1.49
Yıllık aralık
0.85 2.09
- Önceki kapanış
- 1.47
- Açılış
- 1.49
- Satış
- 1.49
- Alış
- 1.79
- Düşük
- 1.40
- Yüksek
- 1.49
- Hacim
- 233
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- -3.25%
- 6 aylık değişim
- 20.16%
- Yıllık değişim
- -9.70%
21 Eylül, Pazar