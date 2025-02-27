Валюты / LVTX
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.51 USD 0.03 (1.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LVTX за сегодня изменился на -1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.56.
Следите за динамикой LAVA Therapeutics N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LVTX
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- Jefferies downgrades Lava Therapeutics stock to Hold on XOMA acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Analyst Downgrades LAVA Therapeutics, Sees Pipeline Overhang - LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
- This Constellation Brands Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Flywire (NASDAQ:FLYW), LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
Дневной диапазон
1.50 1.56
Годовой диапазон
0.85 2.09
- Предыдущее закрытие
- 1.54
- Open
- 1.53
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Low
- 1.50
- High
- 1.56
- Объем
- 307
- Дневное изменение
- -1.95%
- Месячное изменение
- -1.95%
- 6-месячное изменение
- 21.77%
- Годовое изменение
- -8.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.