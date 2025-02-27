Devises / LVTX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.49 USD 0.02 (1.36%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LVTX a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.40 et à un maximum de 1.49.
Suivez la dynamique LAVA Therapeutics N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVTX Nouvelles
- Versant vend des actions LAVA Therapeutics (LVTX) d’une valeur de 2,5 millions $
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- Jefferies downgrades Lava Therapeutics stock to Hold on XOMA acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Analyst Downgrades LAVA Therapeutics, Sees Pipeline Overhang - LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
- This Constellation Brands Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Flywire (NASDAQ:FLYW), LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
Range quotidien
1.40 1.49
Range Annuel
0.85 2.09
- Clôture Précédente
- 1.47
- Ouverture
- 1.49
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Plus Bas
- 1.40
- Plus Haut
- 1.49
- Volume
- 233
- Changement quotidien
- 1.36%
- Changement Mensuel
- -3.25%
- Changement à 6 Mois
- 20.16%
- Changement Annuel
- -9.70%
20 septembre, samedi