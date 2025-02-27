货币 / LVTX
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.50 USD 0.01 (0.66%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LVTX汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点1.47和高点1.52进行交易。
关注LAVA Therapeutics N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LVTX新闻
- XOMA Royalty完成收购HilleVax并启动纳斯达克摘牌程序
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- Jefferies downgrades Lava Therapeutics stock to Hold on XOMA acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Analyst Downgrades LAVA Therapeutics, Sees Pipeline Overhang - LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
- This Constellation Brands Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Flywire (NASDAQ:FLYW), LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
日范围
1.47 1.52
年范围
0.85 2.09
- 前一天收盘价
- 1.51
- 开盘价
- 1.50
- 卖价
- 1.50
- 买价
- 1.80
- 最低价
- 1.47
- 最高价
- 1.52
- 交易量
- 286
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- -2.60%
- 6个月变化
- 20.97%
- 年变化
- -9.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值