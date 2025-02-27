QuotazioniSezioni
Valute / LVTX
Tornare a Azioni

LVTX: LAVA Therapeutics N.V

1.49 USD 0.02 (1.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVTX ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.49.

Segui le dinamiche di LAVA Therapeutics N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LVTX News

Intervallo Giornaliero
1.40 1.49
Intervallo Annuale
0.85 2.09
Chiusura Precedente
1.47
Apertura
1.49
Bid
1.49
Ask
1.79
Minimo
1.40
Massimo
1.49
Volume
233
Variazione giornaliera
1.36%
Variazione Mensile
-3.25%
Variazione Semestrale
20.16%
Variazione Annuale
-9.70%
21 settembre, domenica