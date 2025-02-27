Valute / LVTX
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.49 USD 0.02 (1.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LVTX ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.49.
Segui le dinamiche di LAVA Therapeutics N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.40 1.49
Intervallo Annuale
0.85 2.09
- Chiusura Precedente
- 1.47
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Minimo
- 1.40
- Massimo
- 1.49
- Volume
- 233
- Variazione giornaliera
- 1.36%
- Variazione Mensile
- -3.25%
- Variazione Semestrale
- 20.16%
- Variazione Annuale
- -9.70%
21 settembre, domenica