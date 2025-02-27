Moedas / LVTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.48 USD 0.02 (1.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LVTX para hoje mudou para -1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.47 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas LAVA Therapeutics N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVTX Notícias
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- Jefferies downgrades Lava Therapeutics stock to Hold on XOMA acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Analyst Downgrades LAVA Therapeutics, Sees Pipeline Overhang - LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
- This Constellation Brands Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Flywire (NASDAQ:FLYW), LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
Faixa diária
1.47 1.55
Faixa anual
0.85 2.09
- Fechamento anterior
- 1.50
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.47
- High
- 1.55
- Volume
- 302
- Mudança diária
- -1.33%
- Mudança mensal
- -3.90%
- Mudança de 6 meses
- 19.35%
- Mudança anual
- -10.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh