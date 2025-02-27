Währungen / LVTX
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.48 USD 0.01 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LVTX hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.40 bis zu einem Hoch von 1.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die LAVA Therapeutics N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.40 1.49
Jahresspanne
0.85 2.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.47
- Eröffnung
- 1.49
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Tief
- 1.40
- Hoch
- 1.49
- Volumen
- 203
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -3.90%
- 6-Monatsänderung
- 19.35%
- Jahresänderung
- -10.30%
