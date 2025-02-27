通貨 / LVTX
LVTX: LAVA Therapeutics N.V
1.47 USD 0.03 (2.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LVTXの今日の為替レートは、-2.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.43の安値と1.55の高値で取引されました。
LAVA Therapeutics N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LVTX News
- バーサントがLAVA Therapeutics（LVTX）の株式250万ドル相当を売却
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- XOMA Royalty社、HilleVax社の買収を完了しNasdaqの上場廃止手続きを開始
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- Jefferies downgrades Lava Therapeutics stock to Hold on XOMA acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Analyst Downgrades LAVA Therapeutics, Sees Pipeline Overhang - LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
- This Constellation Brands Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Flywire (NASDAQ:FLYW), LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX)
1日のレンジ
1.43 1.55
1年のレンジ
0.85 2.09
- 以前の終値
- 1.50
- 始値
- 1.50
- 買値
- 1.47
- 買値
- 1.77
- 安値
- 1.43
- 高値
- 1.55
- 出来高
- 500
- 1日の変化
- -2.00%
- 1ヶ月の変化
- -4.55%
- 6ヶ月の変化
- 18.55%
- 1年の変化
- -10.91%
