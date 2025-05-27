Dövizler / LUCD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LUCD: Lucid Diagnostics Inc
1.09 USD 0.02 (1.87%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LUCD fiyatı bugün 1.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.06 ve Yüksek fiyatı olarak 1.11 aralığında işlem gördü.
Lucid Diagnostics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUCD haberleri
- Lucid Diagnostics stock maintains Buy rating at BTIG after $25M raise
- Lucid Diagnostics prices $25 million public offering of common stock
- Lucid Diagnostics announces proposed public offering of common stock
- Stifel raises Lucid Group stock price target to $21 following reverse split
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Lucid Group stock after split
- Cantor Fitzgerald raises Lucid stock price target to $20 after reverse split
- Lucid Diagnostics at Cantor Conference: Path to Medicare Coverage
- Needham reiterates Buy rating on Lucid Diagnostics stock after positive CAC meeting
- BTIG raises Lucid Diagnostics stock price target to $2.50 on positive CMS meeting
- Lucid Diagnostics stock rises as Canaccord reiterates Buy rating
- Lucid Diagnostics stock holds steady as BTIG reiterates Buy rating
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Lucid Diagnostics stock
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lucid Diagnostics earnings beat, revenue was in line with estimates
- LUCD Reports Results
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inogen (INGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Hologic (HOLX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Major California Health System Launches Comprehensive Esophageal Precancer Testing Program Using Lucid Diagnostics’ EsoGuard ® Esophageal DNA Test
- Ascendiant Capital raises Lucid Diagnostics stock price target to $7.75
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Lucid Diagnostics to join Russell 2000 and Russell 3000 indexes
Günlük aralık
1.06 1.11
Yıllık aralık
0.75 1.81
- Önceki kapanış
- 1.07
- Açılış
- 1.07
- Satış
- 1.09
- Alış
- 1.39
- Düşük
- 1.06
- Yüksek
- 1.11
- Hacim
- 901
- Günlük değişim
- 1.87%
- Aylık değişim
- -12.80%
- 6 aylık değişim
- -28.29%
- Yıllık değişim
- 32.93%
21 Eylül, Pazar