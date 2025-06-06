Divisas / LUCD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LUCD: Lucid Diagnostics Inc
1.07 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LUCD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.06, mientras que el máximo ha alcanzado 1.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lucid Diagnostics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUCD News
- Las acciones de Lucid Diagnostics mantienen calificación de Compra en BTIG tras recaudación de 25 millones de dólares
- Lucid Diagnostics stock maintains Buy rating at BTIG after $25M raise
- Lucid Diagnostics fija el precio de oferta pública de acciones en 25 millones de dólares
- Lucid Diagnostics prices $25 million public offering of common stock
- Lucid Diagnostics announces proposed public offering of common stock
- Stifel raises Lucid Group stock price target to $21 following reverse split
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Lucid Group stock after split
- Cantor Fitzgerald raises Lucid stock price target to $20 after reverse split
- Lucid Diagnostics at Cantor Conference: Path to Medicare Coverage
- Needham reiterates Buy rating on Lucid Diagnostics stock after positive CAC meeting
- BTIG raises Lucid Diagnostics stock price target to $2.50 on positive CMS meeting
- Lucid Diagnostics stock rises as Canaccord reiterates Buy rating
- Lucid Diagnostics stock holds steady as BTIG reiterates Buy rating
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Lucid Diagnostics stock
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lucid Diagnostics earnings beat, revenue was in line with estimates
- LUCD Reports Results
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inogen (INGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Hologic (HOLX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Major California Health System Launches Comprehensive Esophageal Precancer Testing Program Using Lucid Diagnostics’ EsoGuard ® Esophageal DNA Test
- Ascendiant Capital raises Lucid Diagnostics stock price target to $7.75
Rango diario
1.06 1.10
Rango anual
0.75 1.81
- Cierres anteriores
- 1.07
- Open
- 1.07
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.06
- High
- 1.10
- Volumen
- 1.439 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -14.40%
- Cambio a 6 meses
- -29.61%
- Cambio anual
- 30.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B