Moedas / LUCD
LUCD: Lucid Diagnostics Inc
1.07 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LUCD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.05 e o mais alto foi 1.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Lucid Diagnostics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LUCD Notícias
- Lucid Diagnostics stock maintains Buy rating at BTIG after $25M raise
- Lucid Diagnostics prices $25 million public offering of common stock
- Lucid Diagnostics announces proposed public offering of common stock
- Stifel raises Lucid Group stock price target to $21 following reverse split
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Lucid Group stock after split
- Cantor Fitzgerald raises Lucid stock price target to $20 after reverse split
- Lucid Diagnostics at Cantor Conference: Path to Medicare Coverage
- Needham reiterates Buy rating on Lucid Diagnostics stock after positive CAC meeting
- BTIG raises Lucid Diagnostics stock price target to $2.50 on positive CMS meeting
- Lucid Diagnostics stock rises as Canaccord reiterates Buy rating
- Lucid Diagnostics stock holds steady as BTIG reiterates Buy rating
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Lucid Diagnostics stock
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lucid Diagnostics earnings beat, revenue was in line with estimates
- LUCD Reports Results
- Major California Health System Launches Comprehensive Esophageal Precancer Testing Program Using Lucid Diagnostics’ EsoGuard ® Esophageal DNA Test
- Ascendiant Capital raises Lucid Diagnostics stock price target to $7.75
- Lucid Diagnostics to join Russell 2000 and Russell 3000 indexes
Faixa diária
1.05 1.09
Faixa anual
0.75 1.81
- Fechamento anterior
- 1.07
- Open
- 1.07
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.05
- High
- 1.09
- Volume
- 1.495 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -14.40%
- Mudança de 6 meses
- -29.61%
- Mudança anual
- 30.49%
