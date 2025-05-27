Валюты / LUCD
LUCD: Lucid Diagnostics Inc
1.07 USD 0.01 (0.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUCD за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.04, а максимальная — 1.09.
Следите за динамикой Lucid Diagnostics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LUCD
- Lucid Diagnostics stock maintains Buy rating at BTIG after $25M raise
- Lucid Diagnostics prices $25 million public offering of common stock
- Lucid Diagnostics announces proposed public offering of common stock
- Stifel raises Lucid Group stock price target to $21 following reverse split
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Lucid Group stock after split
- Cantor Fitzgerald raises Lucid stock price target to $20 after reverse split
- Lucid Diagnostics at Cantor Conference: Path to Medicare Coverage
- Needham reiterates Buy rating on Lucid Diagnostics stock after positive CAC meeting
- BTIG raises Lucid Diagnostics stock price target to $2.50 on positive CMS meeting
- Lucid Diagnostics stock rises as Canaccord reiterates Buy rating
- Lucid Diagnostics stock holds steady as BTIG reiterates Buy rating
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Lucid Diagnostics stock
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lucid Diagnostics earnings beat, revenue was in line with estimates
- LUCD Reports Results
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inogen (INGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Hologic (HOLX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Major California Health System Launches Comprehensive Esophageal Precancer Testing Program Using Lucid Diagnostics’ EsoGuard ® Esophageal DNA Test
- Ascendiant Capital raises Lucid Diagnostics stock price target to $7.75
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Lucid Diagnostics to join Russell 2000 and Russell 3000 indexes
Дневной диапазон
1.04 1.09
Годовой диапазон
0.75 1.81
- Предыдущее закрытие
- 1.06
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.04
- High
- 1.09
- Объем
- 1.327 K
- Дневное изменение
- 0.94%
- Месячное изменение
- -14.40%
- 6-месячное изменение
- -29.61%
- Годовое изменение
- 30.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.