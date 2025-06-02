Währungen / LUCD
LUCD: Lucid Diagnostics Inc
1.09 USD 0.02 (1.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LUCD hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lucid Diagnostics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.06 1.10
Jahresspanne
0.75 1.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.07
- Eröffnung
- 1.07
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Tief
- 1.06
- Hoch
- 1.10
- Volumen
- 355
- Tagesänderung
- 1.87%
- Monatsänderung
- -12.80%
- 6-Monatsänderung
- -28.29%
- Jahresänderung
- 32.93%
