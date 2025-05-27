通貨 / LUCD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LUCD: Lucid Diagnostics Inc
1.07 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LUCDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.05の安値と1.09の高値で取引されました。
Lucid Diagnostics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUCD News
- Lucid Diagnostics stock maintains Buy rating at BTIG after $25M raise
- Lucid Diagnostics prices $25 million public offering of common stock
- Lucid Diagnostics announces proposed public offering of common stock
- Stifel raises Lucid Group stock price target to $21 following reverse split
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Lucid Group stock after split
- Cantor Fitzgerald raises Lucid stock price target to $20 after reverse split
- Lucid Diagnostics at Cantor Conference: Path to Medicare Coverage
- Needham reiterates Buy rating on Lucid Diagnostics stock after positive CAC meeting
- BTIG raises Lucid Diagnostics stock price target to $2.50 on positive CMS meeting
- Lucid Diagnostics stock rises as Canaccord reiterates Buy rating
- Lucid Diagnostics stock holds steady as BTIG reiterates Buy rating
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Lucid Diagnostics stock
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lucid Diagnostics earnings beat, revenue was in line with estimates
- LUCD Reports Results
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inogen (INGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Hologic (HOLX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Major California Health System Launches Comprehensive Esophageal Precancer Testing Program Using Lucid Diagnostics’ EsoGuard ® Esophageal DNA Test
- Ascendiant Capital raises Lucid Diagnostics stock price target to $7.75
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Lucid Diagnostics to join Russell 2000 and Russell 3000 indexes
1日のレンジ
1.05 1.09
1年のレンジ
0.75 1.81
- 以前の終値
- 1.07
- 始値
- 1.07
- 買値
- 1.07
- 買値
- 1.37
- 安値
- 1.05
- 高値
- 1.09
- 出来高
- 1.495 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -14.40%
- 6ヶ月の変化
- -29.61%
- 1年の変化
- 30.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K