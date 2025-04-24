Dövizler / LU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.32 USD 0.10 (3.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LU fiyatı bugün 3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.21 ve Yüksek fiyatı olarak 3.39 aralığında işlem gördü.
Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LU haberleri
- Lufax Holding schedules extraordinary general meeting for September 30
- 8 Reasons Why Enova’s Business Model Is Built For This Cycle (Rating Upgrade) (NYSE:ENVA)
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Lufax sets extraordinary meeting for auditor change
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
Günlük aralık
3.21 3.39
Yıllık aralık
2.22 4.16
- Önceki kapanış
- 3.22
- Açılış
- 3.23
- Satış
- 3.32
- Alış
- 3.62
- Düşük
- 3.21
- Yüksek
- 3.39
- Hacim
- 3.083 K
- Günlük değişim
- 3.11%
- Aylık değişim
- 12.93%
- 6 aylık değişim
- 11.78%
- Yıllık değişim
- -5.95%
21 Eylül, Pazar