통화 / LU
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.32 USD 0.10 (3.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LU 환율이 오늘 3.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.21이고 고가는 3.39이었습니다.
Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LU News
일일 변동 비율
3.21 3.39
년간 변동
2.22 4.16
- 이전 종가
- 3.22
- 시가
- 3.23
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- 저가
- 3.21
- 고가
- 3.39
- 볼륨
- 3.083 K
- 일일 변동
- 3.11%
- 월 변동
- 12.93%
- 6개월 변동
- 11.78%
- 년간 변동율
- -5.95%
