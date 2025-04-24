通貨 / LU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.22 USD 0.06 (1.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LUの今日の為替レートは、1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と3.22の高値で取引されました。
Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LU News
- Lufax Holding schedules extraordinary general meeting for September 30
- 8 Reasons Why Enova’s Business Model Is Built For This Cycle (Rating Upgrade) (NYSE:ENVA)
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Lufax sets extraordinary meeting for auditor change
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
1日のレンジ
3.12 3.22
1年のレンジ
2.22 4.16
- 以前の終値
- 3.16
- 始値
- 3.14
- 買値
- 3.22
- 買値
- 3.52
- 安値
- 3.12
- 高値
- 3.22
- 出来高
- 1.582 K
- 1日の変化
- 1.90%
- 1ヶ月の変化
- 9.52%
- 6ヶ月の変化
- 8.42%
- 1年の変化
- -8.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K