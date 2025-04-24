КотировкиРазделы
Валюты / LU
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing

2.97 USD 0.06 (1.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LU за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.94, а максимальная — 3.10.

Следите за динамикой Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LU

Дневной диапазон
2.94 3.10
Годовой диапазон
2.22 4.16
Предыдущее закрытие
3.03
Open
3.06
Bid
2.97
Ask
3.27
Low
2.94
High
3.10
Объем
1.849 K
Дневное изменение
-1.98%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
-15.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.