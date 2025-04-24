Валюты / LU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
2.97 USD 0.06 (1.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LU за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.94, а максимальная — 3.10.
Следите за динамикой Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LU
- Lufax Holding schedules extraordinary general meeting for September 30
- 8 Reasons Why Enova’s Business Model Is Built For This Cycle (Rating Upgrade) (NYSE:ENVA)
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Lufax sets extraordinary meeting for auditor change
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
Дневной диапазон
2.94 3.10
Годовой диапазон
2.22 4.16
- Предыдущее закрытие
- 3.03
- Open
- 3.06
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.94
- High
- 3.10
- Объем
- 1.849 K
- Дневное изменение
- -1.98%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -15.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.