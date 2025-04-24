Divisas / LU
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.16 USD 0.19 (6.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LU de hoy ha cambiado un 6.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.00, mientras que el máximo ha alcanzado 3.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LU News
- Lufax Holding schedules extraordinary general meeting for September 30
- 8 Reasons Why Enova’s Business Model Is Built For This Cycle (Rating Upgrade) (NYSE:ENVA)
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Lufax sets extraordinary meeting for auditor change
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bitdeer Tech And Tempus AI Are Among Top 18 Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Tempus AI (NASDAQ:TEM), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Texas Instruments Posts Better-Than-Expected Results, Joins Community Health Systems, Hasbro, ServiceNow, ResMed And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Ardagh Metal Packaging (NYSE:AMBP), Allegion (NYSE:ALLE)
Rango diario
3.00 3.21
Rango anual
2.22 4.16
- Cierres anteriores
- 2.97
- Open
- 3.00
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Low
- 3.00
- High
- 3.21
- Volumen
- 2.660 K
- Cambio diario
- 6.40%
- Cambio mensual
- 7.48%
- Cambio a 6 meses
- 6.40%
- Cambio anual
- -10.48%
