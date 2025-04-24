Moedas / LU
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.16 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LU para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.12 e o mais alto foi 3.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.12 3.16
Faixa anual
2.22 4.16
- Fechamento anterior
- 3.16
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Low
- 3.12
- High
- 3.16
- Volume
- 102
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.48%
- Mudança de 6 meses
- 6.40%
- Mudança anual
- -10.48%
