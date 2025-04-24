Valute / LU
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.32 USD 0.10 (3.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LU ha avuto una variazione del 3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.21 e ad un massimo di 3.39.
Segui le dinamiche di Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LU News
- Lufax Holding schedules extraordinary general meeting for September 30
Intervallo Giornaliero
3.21 3.39
Intervallo Annuale
2.22 4.16
- Chiusura Precedente
- 3.22
- Apertura
- 3.23
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- Minimo
- 3.21
- Massimo
- 3.39
- Volume
- 3.083 K
- Variazione giornaliera
- 3.11%
- Variazione Mensile
- 12.93%
- Variazione Semestrale
- 11.78%
- Variazione Annuale
- -5.95%
20 settembre, sabato