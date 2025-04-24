Währungen / LU
LU: Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing
3.22 USD 0.06 (1.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LU hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.12 bis zu einem Hoch von 3.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LU News
Tagesspanne
3.12 3.22
Jahresspanne
2.22 4.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.16
- Eröffnung
- 3.14
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Tief
- 3.12
- Hoch
- 3.22
- Volumen
- 1.582 K
- Tagesänderung
- 1.90%
- Monatsänderung
- 9.52%
- 6-Monatsänderung
- 8.42%
- Jahresänderung
- -8.78%
