FiyatlarBölümler
Dövizler / LIQT
Geri dön - Hisse senetleri

LIQT: LiqTech International Inc

2.56 USD 0.09 (3.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LIQT fiyatı bugün -3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 2.65 aralığında işlem gördü.

LiqTech International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LIQT haberleri

Günlük aralık
2.54 2.65
Yıllık aralık
1.34 2.98
Önceki kapanış
2.65
Açılış
2.65
Satış
2.56
Alış
2.86
Düşük
2.54
Yüksek
2.65
Hacim
38
Günlük değişim
-3.40%
Aylık değişim
31.28%
6 aylık değişim
68.42%
Yıllık değişim
2.40%
21 Eylül, Pazar