Dövizler / LIQT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LIQT: LiqTech International Inc
2.56 USD 0.09 (3.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIQT fiyatı bugün -3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 2.65 aralığında işlem gördü.
LiqTech International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIQT haberleri
- LiqTech opens Texas service center to support water treatment operations
- LiqTech International, Inc. (LIQT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiqTech Advanced Oily Wastewater Filtration Selected by North Star BlueScope Steel
- LiqTech International Announces First Quarter 2025 Financial Results
Günlük aralık
2.54 2.65
Yıllık aralık
1.34 2.98
- Önceki kapanış
- 2.65
- Açılış
- 2.65
- Satış
- 2.56
- Alış
- 2.86
- Düşük
- 2.54
- Yüksek
- 2.65
- Hacim
- 38
- Günlük değişim
- -3.40%
- Aylık değişim
- 31.28%
- 6 aylık değişim
- 68.42%
- Yıllık değişim
- 2.40%
21 Eylül, Pazar